МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных активов РФ для помощи Украине без согласия европейских стран, некоторые из которых, в том числе Германия, сомневаются в целесообразности данного шага, пишет колумнист Washington Post Джош Рогин. В Европе усомнились в идее США конфисковать активы России

"Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро", — пишет автор статьи со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Обозреватель отмечает, что среди европейских стран нет консенсуса относительно этого вопроса.

"Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда", — пишет автор со ссылкой на неназванного чиновника в администрации Байдена.

По словам колумниста, не получив активы России, Украина может потерять способность "выжить в качестве функционирующей" страны.

В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. При этом в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.