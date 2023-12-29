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Состояние внучки основателя L`Oreal превысило 100 миллиардов долларов
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Внучка основателя косметической компании L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной с состоянием свыше 100 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg... ПРАЙМ, 29.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, франция, l'oreal
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Внучка основателя косметической компании L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной с состоянием свыше 100 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
"По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние подскочило до 100,1 миллиарда долларов", — говорится в материале.
Сообщалось, что ранее она занимала пост заместителя председателя совета директоров компании. Сейчас же бизнеследи заняла 12-ое место в рейтинге миллиардеров, увеличив свое состояние на 28,6 миллиарда долларов с начала текущего года.
Согласно материалу, состояние Бетанкур-Майерс в основном обусловлено ее долей в L`Oreal. В соответствии с годовым финотчетом за прошлый год, Бетанкур-Мейерс и ее семье принадлежит 34,7% акций империи.
Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года.
L`Oreal — французская компания по производству парфюмерии и косметики. Штаб-квартира находится в коммуне Клиши-ла-Гаренн в пригороде Парижа. Основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле, дедушкой Франсуазы Бетанкур-Майерс.