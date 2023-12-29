МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Заключение валютного соглашения между Россией и Ираном в еще больше степени облегчит процесс торговли между странами, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. Россия и Иран подпишут валютное соглашение в первом квартале 2024 года

Ранее на неделе глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин сообщил, что валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года.

Новикова напомнила, что после подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном существенная доля товаров освобождается от таможенных пошлин. "А изменения в финансово-банковской сфере в ещё большей степени облегчают процесс торговли между странами", — прокомментировала она.

Она напомнила также, что между Сбербанком и иранским банком Melli заключено соглашение на кредитные линии в размере 6,5 миллиарда рублей, направленное на стимулирование экспорта товаров из Ирана в Россию.

"За 2023 год объем товарооборота между странами достиг 5 миллиардов долларов, что на 60% выше предыдущего периода. Торговля между странами налаживается, открываются новые рынки сбыта и возможности обмена продукцией, что не может не радовать", — заключила эксперт.