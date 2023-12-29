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Эксперт оценила пользу валютного соглашения между Россией и Ираном
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Заключение валютного соглашения между Россией и Ираном в еще больше степени облегчит процесс торговли между странами, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ... ПРАЙМ, 29.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, валюта, иран, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Заключение валютного соглашения между Россией и Ираном в еще больше степени облегчит процесс торговли между странами, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее на неделе глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин сообщил, что валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года.
Новикова напомнила, что после подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном существенная доля товаров освобождается от таможенных пошлин. "А изменения в финансово-банковской сфере в ещё большей степени облегчают процесс торговли между странами", — прокомментировала она.
Она напомнила также, что между Сбербанком и иранским банком Melli заключено соглашение на кредитные линии в размере 6,5 миллиарда рублей, направленное на стимулирование экспорта товаров из Ирана в Россию.
"За 2023 год объем товарооборота между странами достиг 5 миллиардов долларов, что на 60% выше предыдущего периода. Торговля между странами налаживается, открываются новые рынки сбыта и возможности обмена продукцией, что не может не радовать", — заключила эксперт.