2023-12-29T12:26:22+03:00
2023-12-29T12:26:22+03:00
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Украина "холодно" отблагодарила США за финансовую помощь
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Киев встретил "скромный" пакет американской помощи в 250 миллионов долларов "с прохладной благодарностью", рассказал в эфире радио Sputnik Иван Мезюхо, комментируя сообщение The... ПРАЙМ, 29.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, конфликт на украине, сша, финансовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Киев встретил "скромный" пакет американской помощи в 250 миллионов долларов "с прохладной благодарностью", рассказал в эфире радио Sputnik Иван Мезюхо, комментируя сообщение The Washington Post.
"Негодование украинских чиновников объяснимо. 250 миллионов долларов — это капля в море в бездонной коррупции. Для настолько коррумпированной страны, как Украина, этих денег может не хватить даже на социальные выплаты, потому что их львиная доля будет разворована. Этим объясняются критические комментарии должностных лиц Украины. Я думаю, что США нужно привыкать к тому, что на Украине начинают публично выражать свое негодование малыми суммами. Это выглядит нагло, но это реальность", — сказал Иван Мезюхо.
Издание The Washington Post написало, что Украина "прохладно отблагодарила" США за финансовую поддержку в размере 250 миллионов долларов, а украинские чиновники отметили, что без новых средств проблемы с выдачей зарплат и пособий на Украине могут возникнуть уже в январе.
Ранее испанская газета Pais сообщала, что Киев в случае отсутствия дополнительной помощи может отказаться от выдачи зарплат и пособий более чем двум миллионам граждан. Кроме того, отмечалось, что украинские власти могут также отказаться от индексации пенсий.