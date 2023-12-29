БРЮССЕЛЬ, 29 дек — ПРАЙМ. Бремя долга за новый кредит в размере 20 миллиардов евро, который Евросоюз хочет выделить Украине в обход вето Венгрии, ляжет на самих европейцев, если Киев не сумеет его погасить, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа. США не смогут отдать Украине российские активы без согласия ЕС, пишет WP

Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана. По их словам, этот план будет включать в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Схожая схема была реализована в рамках программы поддержки во время пандемии коронавируса в 2020 году.

"Ранее Европейская комиссия уже делала займы на международных рынках для финансирования плана восстановления из-за COVID, но тогда это было сделано для поддержки самих стран-членов, а не третьей страны, как Украина. В данном случае, если Украина не выиграет конфликт и не сможет погасить кредит, 20 миллиардов евро будут утеряны, тогда европейским гражданам придется их возвращать", — сказал эксперт РИА Новости.

Как отмечает Галлуа, Украина начнет возврат кредитных средств лишь в 2028 году. Однако в случае победы России европейские лидеры опасаются реакции населения из-за повышения налогов.

Комментируя предложение по конфискации замороженных российских активов, он указал на то, что подобная попытка "наказать" Россию дорого обойдется странам Европы, тогда как США и Канада в краткосрочной перспективе пострадают лишь незначительно.

"Это плохая идея по множеству причин; самая очевидная из них заключается в том, что этот шаг даст худший из возможных сигналов правительствам стран мира в целом и международным инвесторам, что им не следует больше вкладывать деньги в долларовую финансовую систему, управляемую США и Западом", — подмечает эксперт.

Центробанки ряда стран, в отличие от политиков, обладают долгосрочным видением и указали на безуспешность подобной идеи, напомнил эксперт, добавив, что российские инвестиции управляются коммерческими контрактами, из-за чего суды признают незаконным конфискацию активов РФ.

"Результатом таких катастрофических решений Запада станет поспешное бегство инвесторов развивающихся стран в объятия БРИКС", — заключает Галлуа.