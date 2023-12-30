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Австрия согласовала вступление Румынии и Болгарии в шенген
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Австрия сняла вето и согласовала вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, пишет издание Kleine Zeitung. "Австрия отозвала свое вето на вступление Румынии и Болгарии в... ПРАЙМ, 30.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, австрия, европа, румыния, болгария, шенгенская зона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Австрия сняла вето и согласовала вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, пишет издание Kleine Zeitung.
"Австрия отозвала свое вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген при авиаперелетах", — пишет Kleine Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.Кроме того, три страны согласовали текст соответствующего документа, теперь он будет передан Испании, стране-председателю Совета ЕС, сообщает Kleine Zeitung.
"Все три условия Австрии были включены в юридически обязывающий документ", — сказал представитель МВД изданию.
Последнее, что необходимо, — заручиться поддержкой 27 правительств ЕС, пишет газета.
Ранее Болгарское телеграфное агентство (БТА) передало, что премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил о достижении принципиального соглашения с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, пока речь идет об отмене морских и воздушных границ. Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил о том, что Румыния войдет в Шенген с марта будущего года.