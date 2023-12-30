МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Австрия сняла вето и согласовала вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, пишет издание Kleine Zeitung. Венгрия назвала условие для вступления Болгарии в Шенгенскую зону

"Австрия отозвала свое вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген при авиаперелетах", — пишет Kleine Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.Кроме того, три страны согласовали текст соответствующего документа, теперь он будет передан Испании, стране-председателю Совета ЕС, сообщает Kleine Zeitung.

"Все три условия Австрии были включены в юридически обязывающий документ", — сказал представитель МВД изданию.

Последнее, что необходимо, — заручиться поддержкой 27 правительств ЕС, пишет газета.

Ранее Болгарское телеграфное агентство (БТА) передало, что премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил о достижении принципиального соглашения с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, пока речь идет об отмене морских и воздушных границ. Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил о том, что Румыния войдет в Шенген с марта будущего года.