2023-12-31T20:33:39+03:00
2023-12-31T20:33:39+03:00
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2023
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Во Франции назвали лучший подарок Путину на Новый год
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Президентские выборы в США могут преподнести лучший подарок президенту России Владимиру Путину, пишет французская Le Figaro. "Имея все возможности для удержания позиций на... ПРАЙМ, 31.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, путин, выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президентские выборы в США могут преподнести лучший подарок президенту России Владимиру Путину, пишет французская Le Figaro.
"Имея все возможности для удержания позиций на Украине, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в материале.
Предвыборная гонка показала, что Трамп может преподнести Путину "НАТО на блюдечке", так как западная поддержка Украины пошатнулась.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС потихоньку устают от кризиса на Украине, ведется обсуждение о возможных последствия мирных переговоров с Россией.
Летом 2023 года ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях, однако не смогли преодолеть тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.