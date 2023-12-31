МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президентские выборы в США могут преподнести лучший подарок президенту России Владимиру Путину, пишет французская Le Figaro. Россия никогда не отступит, заявил Путин

"Имея все возможности для удержания позиций на Украине, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в материале.

Предвыборная гонка показала, что Трамп может преподнести Путину "НАТО на блюдечке", так как западная поддержка Украины пошатнулась.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС потихоньку устают от кризиса на Украине, ведется обсуждение о возможных последствия мирных переговоров с Россией.

Летом 2023 года ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях, однако не смогли преодолеть тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.