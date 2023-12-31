МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Западная помощь Украине не предоставляется без условий, Киеву придется за нее заплатить, пишет TF1. Захарова прокомментировала ультиматумы Киева к России

С момента начала конфликта на Украине Киев продолжает получать западную помощь, в основном от США, ЕС и стран НАТО. В общей сложности, США выделили Киеву более 75 миллиардов долларов, ЕС — более 82 миллиардов евро.

Помощь Украине не ограничивается только финансами: отправка военной техники и военная подготовка, отправка гуманитарной помощи и т.д.

Как отмечает издание, США для ускорения поставок помощи пользуются "законом о ленд-лизе", принятым президентом Рузвельтом во время Второй мировой войны. Данный механизм позволяет продлить срок кредита на пять лет и отложить его выплату Украиной.

У европейских стран существует Европейский фонд мира, который ведет учет пожертвований, сделанных странами-участницами.

Евросоюз уже постановил, что Украина должна будет погасить кредиты, начиная с 2033 года, а выплату процентов союз взял на себя.

Также для Украины поставлен ряд условий: инспекции, проводимые американским посольством в Киеве, контролируют использование поставляемого вооружения. Европейские условия предоставления средств чаще всего касаются принципа верховенства права и реорганизации энергетической системы.