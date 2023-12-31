TF1: западная помощь Украине не осталась без условий, платить все равно придется
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Западная помощь Украине не предоставляется без условий, Киеву придется за нее заплатить, пишет TF1.
С момента начала конфликта на Украине Киев продолжает получать западную помощь, в основном от США, ЕС и стран НАТО. В общей сложности, США выделили Киеву более 75 миллиардов долларов, ЕС — более 82 миллиардов евро.
Помощь Украине не ограничивается только финансами: отправка военной техники и военная подготовка, отправка гуманитарной помощи и т.д.
Как отмечает издание, США для ускорения поставок помощи пользуются "законом о ленд-лизе", принятым президентом Рузвельтом во время Второй мировой войны. Данный механизм позволяет продлить срок кредита на пять лет и отложить его выплату Украиной.
У европейских стран существует Европейский фонд мира, который ведет учет пожертвований, сделанных странами-участницами.
Евросоюз уже постановил, что Украина должна будет погасить кредиты, начиная с 2033 года, а выплату процентов союз взял на себя.
Также для Украины поставлен ряд условий: инспекции, проводимые американским посольством в Киеве, контролируют использование поставляемого вооружения. Европейские условия предоставления средств чаще всего касаются принципа верховенства права и реорганизации энергетической системы.
https://1prime.ru/world/20231231/842717505.html