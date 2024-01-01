МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономика Украины существует только на подачки, "ездят с протянутой рукой по странам", заявил президент России Владимир Путин.

"Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", — сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.

Путин отметил, что риторика Запада по поводу украинского конфликта постоянно меняется, и проблема состоит "не в самой Украине, а в тех, кто ее руками пытается уничтожить Россию".