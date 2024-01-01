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2024-01-01T15:25:19+03:00
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2024
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Экономика Украины существует только на подачки, заявил Путин
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Экономика Украины существует только на подачки, "ездят с протянутой рукой по странам", заявил президент России Владимир Путин. "Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику,... ПРАЙМ, 01.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, украина, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономика Украины существует только на подачки, "ездят с протянутой рукой по странам", заявил президент России Владимир Путин.
"Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", — сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Путин отметил, что риторика Запада по поводу украинского конфликта постоянно меняется, и проблема состоит "не в самой Украине, а в тех, кто ее руками пытается уничтожить Россию".