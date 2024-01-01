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2024
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СМИ: экономика Германии движется на спад по пути Италии
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Экономика Германии движется в неуклонном спаде по образцу Италии, считает экономист Даниэль Штельтер, пишет NIUS. Экономист считает, судьба экономики Германии вызывает сомнения... ПРАЙМ, 01.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, германия, экономика, италия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии движется в неуклонном спаде по образцу Италии, считает экономист Даниэль Штельтер, пишет NIUS.
Экономист считает, судьба экономики Германии вызывает сомнения из-за неверных приоритетов текущего политического курса и сложной международной обстановки.
"Нам явно не хватает сил и воли, чтобы кардинально решить наши проблемы", — отмечает он.
По его мнению, ситуацию усугубляет высокий уровень иммиграции из неблагополучных слоев населения, призывая к увеличению инвестиций в образование и интеграцию мигрантов.
Как считает Штельтер, в Германии не будет резкого спада, ее ожидает медленное снижение экономических показателей, "как это происходит в Италии уже около 20 лет".