МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии движется в неуклонном спаде по образцу Италии, считает экономист Даниэль Штельтер, пишет NIUS. СМИ: в Германии захотели подсчитать расходы на содержание украинцев

Экономист считает, судьба экономики Германии вызывает сомнения из-за неверных приоритетов текущего политического курса и сложной международной обстановки.

"Нам явно не хватает сил и воли, чтобы кардинально решить наши проблемы", — отмечает он.

По его мнению, ситуацию усугубляет высокий уровень иммиграции из неблагополучных слоев населения, призывая к увеличению инвестиций в образование и интеграцию мигрантов.

Как считает Штельтер, в Германии не будет резкого спада, ее ожидает медленное снижение экономических показателей, "как это происходит в Италии уже около 20 лет".