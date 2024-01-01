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Мадуро оценил отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мировая экономика
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупостью отказ Аргентины от вступления в БРИКС, пишет издание Le Monde diplomatique. "Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является... ПРАЙМ, 01.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупостью отказ Аргентины от вступления в БРИКС, пишет издание Le Monde diplomatique.
"Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, — это одна из глупейших вещей, совершенных (президент Аргентины Хавьер) Милеем против Аргентины. Потому что он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", — сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.
По мнению президента Венесуэлы, Милей отбросит Аргентину назад в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки".
В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.