БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупостью отказ Аргентины от вступления в БРИКС, пишет издание Le Monde diplomatique. В Венесуэле выразили надежду на вступление в БРИКС во время саммита

"Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, — это одна из глупейших вещей, совершенных (президент Аргентины Хавьер) Милеем против Аргентины. Потому что он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", — сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

По мнению президента Венесуэлы, Милей отбросит Аргентину назад в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки".

В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.