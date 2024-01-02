БРАТИСЛАВА, 2 янв — ПРАЙМ. Условия для урегулирования конфликта на Украине будет диктовать именно Россия, а не кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник в интервью словацкому телеканалу ta3. Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

"Мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", — сказал Фицо.

Он отметил, что стратегия, целью которой было поставить Россию на колени, используя на Украине западное оружие и деньги, провалилась.

Ранее Фицо отмечал, что большая часть стран Европы одержима ненавистью к России и ради ее ослабления готова воевать "до последнего украинца", но, по мнению политика, западная стратегия, реализуемая на Украине, не работает.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.