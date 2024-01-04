КАИР, 4 янв — ПРАЙМ. Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, товарооборот между двумя странами продолжает расти, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех. Египет расширил список российских поставщиков молока в страну

Как ранее сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов.

"Учитывая, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, мы стремимся и постоянно работаем над ростом товарооборота между Египтом и Российской Федерацией", — сказал Салех.

Египетский министр отметил, что рост товарооборота между двумя странами наблюдается с 2020 года.

Кроме того, Ахмед Самир Салех подчеркнул, что российская промышленная зона (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте позволит укрепить сотрудничество и партнерские отношения в сфере промышленности между Каиром и Москвой.

"На уровне промышленного сотрудничества было решено создать российскую промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала. Она должна способствовать укреплению отношений сотрудничества и партнерства в сфере промышленности", — сказал Салех.

Министр отметил, что отношения Египта и России имеют стратегическое значение, что находит отражение и в промышленном сотрудничестве.

По словам Ахмед Самир Салех, между российскими и египетскими объединениями бизнесменов существуют прочные отношения, египетская сторона надеется, что эти отношения примут еще более крепкий характер после заключения соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Говоря о БРИКС, министр отметил, что Египет после вступления в организацию 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе отражает прочные экономические и политические связи с другими государствами-участниками.

"Египет является для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его географическое положение также дает ему возможность играть более значительную роль в сбыте продукции стран-членов БРИКС на африканском континенте", — сказал министр.