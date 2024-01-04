МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. У США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса, рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Эксперт оценил влияние расходов на Украину и Израиль на госдолг США

"Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств — ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — заявил Кирби в ходе брифинга.

Кирби отметил, что последний к настоящему времени пакет помощи — подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря — еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели".

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что президент США Джо Байден усилит финансовые санкции против России на фоне отсутствия в Вашингтоне единого мнения по поводу помощи Украине. Отмечается, что палата представителей конгресса, большинство в которой представляют республиканцы, продолжает блокировать совместный план поддержки Киева и Тель-Авива, настаивая только на финансировании Израиля. Конгресс ушел на каникулы до 8 и 9 января, поэтому в этом году Украина не получит помощь от США. Кроме того, Киеву в декабре не стоит ждать поддержки от Евросоюза. Премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал транш в 50 миллиардов долларов. а следующее заседание ЕС по Украине пройдет в феврале 2024 года.

В свою очередь лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине. Работа над ней, по словам Шумера, продолжится в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.