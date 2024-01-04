СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Позиция США по переговорам о разрешении украинского конфликта является лицемерием, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. На Украине предложили проводить мобилизацию с помощью лотереи

"Видимо, что-то у западных кураторов пошло не по плану, и сегодняшний их политический визг говорит о том, что проект "Украина" дает большие сбои, вместо сдерживания России, напротив, стал обузой для США и тянет их на дно, что грозит им забвением, распадом и крахом. Поэтому миролюбивые речи Кирби не стоит воспринимать буквально, они не более чем очередное американское лицемерие", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, именно власти США спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине, поэтому слышать из уст их представителей рассуждения о переговорах — странно и нелепо. Шеремет также отметил, что Украина нужна США для "подлой стратегии по отторжению неотъемлемой части русского мира, используя свойственные им такие методы, как предательство, поглощение экономики, навязывание своих чуждых ценностей, подмену истории и в итоге — формирование новой нации в лице евроукров, ставших основой и биоматериалом для возрождения нацизма".

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят готовности России к переговорам по Украине, и призвал конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Украине вооружения.