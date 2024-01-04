МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Производитель товаров из морепродуктов Vici попал в список "международных спонсоров войны" украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Скандинавская авиакомпания убрала из меню Nesquik из-за Украины

"…НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", — говорится в публикации на сайте НАПК.

Сообщается, что пока такие известные бренды, как Vici, продолжают находиться на рынке России, мир получает "неправильный сигнал", что эта страна остается частью международных экономических процессов, а жители России видят, что "все делают правильно".

В список "спонсоров войны" попадают компании, которые продолжают свою деятельность в России.

Ранее Украина признала "спонсорами войны" 45 компаний из 17 стран: 12 из Китая, семь из США, по четыре из Германии и Франции, три из Италии, по две из Греции, Швейцарии и Бельгии и по одной из Великобритании, Дании, Эстонии, Грузии, Австрии, Индии, Турции, ОАЭ и с Бермудских островов. Среди наиболее известных из оказавшихся в списке НАПК компаний — французские Leroy Merlen и Bonduelle, американские Procter & Gamble и Mars, немецкие Knauf и Metro, китайские Xiaomi и Geely и другие.