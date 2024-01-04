КАИР, 4 янв — ПРАЙМ. Египет после вступления в БРИКС 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе отражает прочные экономические и политические связи с другими государствами-участниками, заявил РИА Новости глава египетского Минпромторга Ахмед Самир Салех. В МИД Ирана назвали сферы, в которых БРИКС будет играть важную роль

"Египет является для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его географическое положение также дает ему возможность играть более значительную роль в сбыте продукции стран-членов БРИКС на африканском континенте", — сказал министр.

"Присоединение Египта к группе БРИКС с 1 января 2024 года и согласие Нового банка развития (НБР) БРИКС в декабре 2021 года принять Египет в качестве одного из четырех новых членов несет в себе множество аспектов и подтверждает силу экономических и политических связей между Египтом и государствами-участниками группы, а также экономическую и геополитическую роль Египта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", — отметил он.

Салех также указал на рост товарооборота между Египтом и странами БРИКС. "В 2022 году объем торговли между Египтом и пятью странами-членами БРИКС составил около 31,2 миллиарда долларов против 25,5 миллиарда долларов в 2021 году. Мы считаем, что присоединение к группе является возможностью укрепить конструктивное сотрудничество с государствами-членами", — указал министр.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.