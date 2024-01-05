МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции, сообщает газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах конгрессвуман. В конгрессе предложили радикально снизить зарплату пресс-секретаря Байдена

"Инвестиционный портфель Нэнси Пелоси вновь показал один из наивысших результатов на Капитолийском холме и в последнее время она получила значительный рост от сомнительного использования опционов на акции", — пишет издание.

Так, доходность инвестиционного портфеля Пелоси в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превышает прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени.

По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.

Опционы позволяют использовать больший объем заемных средств при совершении сделок, что может обеспечить инвестору большее вознаграждение при верной ставке, однако они же могут быть индикатором инсайдерской торговли, свидетельствующей о доступе к закрытой информации.

Другие американские конгрессмены также получили за прошлый год значительный рост доходности своих инвестиционных портфелей. Так, республиканец Марк Грин отчитался о росте более чем на 122%, а его однопартиец Джош Готтеймер — более чем на 25%.

В среднем конгрессмены от Демократической партии в 2023, по данным компании Unusual Whales, которые приводит издание, получили инвестиционную доходность в 31%, а республиканские законодатели — всего 18%. Демократы больше инвестировали в бумаги технологического сектора, а их политические оппоненты — в банковский и нефтяной секторы.

При этом объем торговли опционами среди конгрессменов в 2023 году увеличился до рекордного уровня, превысив 160 миллионов долларов, по сравнению с 30 миллионами долларов в 2022 году, одновременно с сокращением числа торговых операций с 14 тысяч до 11 тысяч сделок.