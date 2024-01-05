МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Разработанные для оперативного реагирования на кибератаки двусторонние "горячие линии" связи с США стали заложниками русофобской политики Вашингтона, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов. США готовятся к войне на Ближнем Востоке, пишет Politico

Он также упомянул, что выпеуказанные каналы было практически заморожены еще в 2016 году. По словам политика, это было связано с мифом о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.

"К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве", — пояснил Люкманов. По его мнению, "куда больше дивидендов американские власти увидели в тиражировании бездоказательных обвинений нашей страны и иных "неугодных режимов" в компьютерных атаках".

Однако, когда утверждает Люкманов, от этой ситуации теряют больше сами США.

"Безусловно, выстроить глобальную систему международной информационной безопасности без ключевых игроков, вроде США, крайне сложно. В Вашингтоне рано или поздно осознают невозможность укрепления собственной информационной безопасности без широкого международного сотрудничества, в том числе с Россией", — подчеркнул собеседник агентства.

Люкманов подчеркну, что "мы не собираемся ждать, пока заокеанские коллеги одумаются". "Продолжим спокойно работать в двустороннем формате и на многосторонних площадках с нашими зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. График таких контактов у нас уже выстроен на годы вперед", — заключил он.

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