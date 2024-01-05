СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский — клятвопреступник и любитель "подгадить России чужими руками", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины

Таким образом парламентарий отреагировал на призыв Сикорского передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.

"Это ещё одни любители подгадить России. Желательно — чужими руками. Заметьте, лжец и клятвопреступник Сикорский, его подпись стоит под "гарантиями" Януковичу, от которых он отрёкся буквально на следующий день после того, как они были даны, призывает Запад оружие дать, а Украину — бить им по России. А Польша в этой формуле — где? Какая у неё роль?" — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, в украинском конфликте Польша играет роль провокатора. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.