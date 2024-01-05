МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в целом снизились в декабре, а также по итогам всего прошедшего года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ООН ожидает снижения глобального экономического роста в 2024 году

"В декабре 2023 года значение индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что 1,8 пункта (1,5%) ниже его ноябрьского уровня… Таким образом, значение индекса оказалось на 13,3 пункта (10,1%) ниже соответствующего уровня прошлого года. По итогам 2023 года в целом значение индекса продовольственных цен ФАО составило 124 пункта, что на 19,7 пункта (13,7%) ниже среднего показателя за 2022 год", — говорится в сообщении. При этом по различным статьям динамика индексов в декабре оказалась неоднозначной.

Так, индекс цен на сахар упал в декабре на 26,8 пункта, или на 16,6%, до минимальных за девять месяцев 134,6 пункта, что преимущественно было обусловлено активными темпами производства в Бразилии благодаря погоде. За весь год показатель составил 145 пунктов, сократившись на 26,7%. А индекс цен на растительное масло в декабре уменьшился на 1,7 пункта, или на 1,4%, до 122,4 пункта, что связано с сокращением объемов закупок ведущими импортерами. А по итогам всего года средний индекс упал сразу на 61,5 пункта, или на 32,7%, до 126,3 пункта.

Индекс цен на мясо по сравнению с ноябрем в декабре опустился на 1,1 пункта, или на 1%, до 110,4 пункта. В декабре было зафиксировано снижение цен на свинину в связи со слабым импортным спросом азиатских стран, а цены на говядину и мясо птицы также сократились. В то же время выросли цены на баранину после двух месяцев непрерывного снижения. За год средний индекс цен на мясо составил 114,6 пункта, что на 4,2 пункта, или на 3,5%, ниже показателя 2022 года.

В то же время в декабре индекс цен на зерновые вырос в месячном выражении на 1,5%, или на 1,8 пункта, до 122,8 пункта. В декабре впервые после четырех месяцев снижения был зафиксирован рост экспортных цен на пшеницу, что связано с вызванными непогодой сбоями в системах поставок ряда основных стран-поставщиков. Также был отмечен рост мировых цен на кукурузу и всех сортов риса. Но по итогам всего прошлого года средний индекс цен на зерновые составил 130,9 пункта, что на 15,4%, или на 23,8 пункта, ниже рекордно высокого показателя 2022 года.

Наконец, индекс цен на молочную продукцию рос третий месяц подряд — на 1,9 пункта, или на 1,6%, до 116,1 пункта. Рост этого индекса в декабре был обусловлен в первую очередь увеличением цен на сливочное масло, цельное сухое молоко и сыр. Но по итогам всего года средний индекс на молочную продукцию составил 118,8 пункта, что на 23,6 пункта, или на 16,6%, ниже среднего значения предшествовавшего года.