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Во Франции закрылось рекордное число предприятий
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Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тысячи, следует из отчета Банка Франции, опубликованного в пятницу. "Пятьдесят... ПРАЙМ, 06.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, банкротство, рекорд, предприятия, франция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тысячи, следует из отчета Банка Франции, опубликованного в пятницу.
"Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень", — сообщается в отчете на сайте банка.
На это повлиял значительный рост цен, в особенности — на энергетику, увеличение процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования предприятий. Сорок три процента банкротств пришлось на торговые и строительные компании — в основном предприятия малого бизнеса. Однако, как отмечает Банк Франции, в прошлом году также закрылось множество крупных компаний — на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.
Отмечается, что число закрытий снизилось во время пандемии коронавируса — благодаря поддержке государства. Количество банкротств в период 2000-2009 годов в среднем составляло 49 тысяч в год, что существенно ниже, чем в 2023-м. В период же с 2010 по 2019 год оно превысило 59 тысяч, что было обусловлено тяжелой экономической ситуацией и медленным экономическим ростом.