МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Из-за глубокого кризиса во многих экономических отраслях на Украине, в первую очередь в сельском хозяйстве и промышленности, страна может столкнуться с развалом экономики уже в 2024 году, рассказал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Расходы бюджета Украины в декабре достигли исторического максимума

"Вопреки беспричинно завышенным прогнозным оценкам относительно частичного восстановления экономики Украины от МВФ и Всемирного банка, ряд текущих макроэкономических параметров и тенденций свидетельствует как раз об обратном — неминуемом развале экономики в нынешнем 2024-м", — написал Медведчук в статье на сайте движения "Другая Украина".

По его словам, данные об изменении ВВП лучше всего показывают экономический упадок Украины. Так, по данным минэкономики и госстата страны, ВВП Украины в 2022-2023 годах упал более чем на 25%, а инфляция в тот же период превысила 32%. Медведчук добавил, что Украина продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь худшей в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения в 4534 доллара и уровню среднемесячной заработной платы, которая составляет 470 долларов.

Тяжелая ситуация зафиксирована в пяти сферах, среди которых сельское хозяйство, промышленность, химическая отрасль, металлургия, а также внешняя торговля.

Медведчук также отметил, что "государственный и гарантированный государством долг Украины достиг очередной антирекордной отметки в 140,8 миллиарда долларов". Именно за время правления Зеленского долг вырос с 81,9 миллиарда долларов до нынешней отметки. Только внешние заимствования позволяют покрывать защищенные статьи бюджета. Объем финансирования бюджета Киева "партнерами" в 2023 году составил почти 43 миллиарда долларов против примерно 31 миллиарда в 2022 году, пишет Медведчук со ссылкой на минфин Украины. В 2024 году есть риск углубления долгового кризиса.

"На покрытие дефицита бюджета запланированы внутренние и внешние заимствования в объеме 2,194 триллиона гривен или 56,8 миллиарда долларов, усугубляя и без того критическую зависимость от Запада финансово-бюджетного сектора страны", подчеркнул Медведчук.

При всем этом, по словам политика, потенциал у внутреннего потребительского рынка на Украине "критически низкий". Покупательная способность населения, его платежеспособность стабильно самые низкие в Европе, а среднемесячная зарплата на Украине, составляющая 470 долларов, в полтора раза ниже, чем в соседней Молдове.

"Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на европейском континенте", — резюмирует Медведчук.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.