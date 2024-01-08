МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Даже если ЕС и США завтра снимут все санкции, Россия не повернется к Западу, будущее человечества лежит на Востоке, где с Россией хотят не только сотрудничать, но и развивать торгово-экономические отношения, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов раскрыл главную проблему российской экономики

"Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции, и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад", — сказал он.

Как добавил Титов, дело тут вовсе "не в обиде или злопамятстве". По его словам, Запад является "уже пройденным этапом", а Восток на сегодняшний день продолжает активно развиваться, сосредотачивая мощные людские резервы и новейшие технологии.

"И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения", — резюмировал Титов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.