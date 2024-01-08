МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Китай за девять месяцев 2023 года поставил в Россию товаров на 90 милиардов долларов, эти показатели в 1,5 раза превышают данные за аналогичный период 2022 годаЮ сообщает издание РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Китай введет санкции против пяти американских компаний

Согласно информации в статье, рост экспорта оборудования в Россию составил 43% в денежном выражении.

Отмечается, что самым популярным товаром, который Россия импортировала из Китая, стали бульдозеры, мониторы и проекторы, сумма закупки которых составила 2,1 млрд долларов и 1,2 млрд долларов соответственно. Кроме того, в перечень вошли клапаны, вентили и аналогичная арматура, электронагревательные приборы, инструменты ручные пневматические, в том числе дрели.

Ранее сообщалось, что власти Китая приняли решение ввести ответные санкции в отношении пяти американских компаний ВПК из-за поставок вооружения на Тайвань и введенных Вашингтоном ограничений.