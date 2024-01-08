МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. ЕС придерживается непродуманной политики, уничтожая взаимную торговлю с Россией и закрывая границы России с Финляндией, однако для российской экономики это ущерба не несет, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. В Финляндии подготовят решение проблемы мигрантов на границе с Россией

"Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше 1 миллиона долларов", — ответила она на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие страны.

"Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать", — подытожила Абрамченко.

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.

По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.