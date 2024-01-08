МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. На Украине возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника департамента ведомства, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР). "Позор на весь мир". В Киеве обвинили Зеленского в коррупции

"ГБР сообщило о новом подозрении бывшему заместителю и начальнику департамента минобороны в растрате почти 950 миллионов гривен… на поставку крупной партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро.

Согласно данным ГБР, бывшим чиновникам предъявлено обвинение по двум статьям УК — "препятствование законной деятельности ВСУ" и "растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением". Их санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.