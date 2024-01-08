ПАРИЖ, 8 янв — ПРАЙМ. Восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые сложные с экономической точки зрения времена для французов еще впереди, заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. 

Париж

Во Франции за год закрылось рекордное количество предприятий

"Мы должны сэкономить минимум 12 миллиардов евро в 2025 году. Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет", — заявил Ле Мэр в ежегодном обращении к экономическим субъектам.

Оппозиция раскритиковала принятый бюджет на 2024 год за жесткую экономию. Однако, как отмечает минфин, эти меры необходимы для сокращения колоссального внешнего долга страны, превысившего 3 триллиона евро, и дефицита бюджета в 4,4%.

"После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности, в том, что касается пересмотра госрасходов", — сказал министр.

Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. По данным Национального института статистики Франции Insee, по итогам третьего квартала 2023 года госдолг страны вырос до 3,082 миллиарда евро.