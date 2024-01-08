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Сложные времена для страны еще впереди, заявили в минфине Франции
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Восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые сложные с экономической точки зрения времена для французов еще впереди, заявил... ПРАЙМ, 08.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 8 янв — ПРАЙМ. Восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые сложные с экономической точки зрения времена для французов еще впереди, заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы должны сэкономить минимум 12 миллиардов евро в 2025 году. Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет", — заявил Ле Мэр в ежегодном обращении к экономическим субъектам.
Оппозиция раскритиковала принятый бюджет на 2024 год за жесткую экономию. Однако, как отмечает минфин, эти меры необходимы для сокращения колоссального внешнего долга страны, превысившего 3 триллиона евро, и дефицита бюджета в 4,4%.
"После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности, в том, что касается пересмотра госрасходов", — сказал министр.
Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. По данным Национального института статистики Франции Insee, по итогам третьего квартала 2023 года госдолг страны вырос до 3,082 миллиарда евро.