МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись миру примерно в 10 триллионов долларов, затмив собой последствия от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и глобального финансового кризиса, свидетельствует оценка, проведенная агентством Bloomberg. Эксперты оценили темпы развития мирового рынка синтетических алмазов

"Война из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых и материальных затрат, что даже у тех, кто наиболее недоволен статус-кво, есть причины не рисковать ею. Bloomberg Economics оценивает стоимость конфликта примерно в 10 триллионов долларов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП. Это затмевает удар от войны в Украине, пандемии COVID и глобального финансового кризиса", — сообщает агентство.

Как отмечает Bloomberg, условия для возможного кризиса уже созданы, учитывая рост экономического и военного влияния Пекина, растущего чувства национальной идентичности на Тайване и непростые отношения между Пекином и Вашингтоном. При этом потенциальным "взрывоопасным фактором" могут стать выборы на Тайване, которые пройдут 13 января, добавляет агентство.

Bloomberg Economics смоделировало два возможных сценария развития событий. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей, которые учитывают последствия с точки зрения поставок полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.

При первом сценарии, который подразумевает операцию Пекина в отношении Тайваня с втягиванием США в конфликт, мировая экономика в первый год может потерять до 10,2% ВВП. Сам же Тайвань лишится 40% ВВП, материковый Китай — 16,7% ВВП, а США — 6,7% ВВП. При этом сильнее всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии. Пушилин призвал не испытывать иллюзий по поводу западной помощи Киеву

Второй вариант развития событий — блокада Тайваня, при котором остров будет отрезан от мировой торговли — приведет к тому, что мировая экономика будет терять до 5% ВВП в течение первого года. Самому острову такая ситуация обойдется в 12,2% ВВП, материковому Китаю — в 8,9% ВВП, а США — в 3,3%.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.