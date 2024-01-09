ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. США в ноябре 2023 года нарастили импорт товаров из России до 362,4 миллиона долларов, экспорт в РФ вырос до 69 миллионов долларов, говорится в опубликованных данных американского бюро статистики. В США предупредили о призраке ядерного Армагеддона

Согласно представленным табличным значениям, импорт товаров из России в ноябре увеличился на 32% в месячном выражении по сравнению с октябрем, когда он составлял 274,4 миллиона долларов.

Экспорт из США в РФ за ноябрь составил 69 миллионов долларов, что на 98,3% выше октября, когда показатель оценивался на уровне 34,8 миллиона долларов. Ноябрьское значение экспорта оказалось самым высоким за 2023 год.

Всего с января по ноябрь 2023 года США импортировали товаров из России на 4 миллиарда 273 миллиона долларов. Экспорт за тот же период времени составил 538,4 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Германия за ноябрь 2023 года нарастила экспорт в Россию до 700 миллионов евро.