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Германия находится в глубоком кризисе, заявила Вагенкнехт
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Германия в настоящее время переживает глубокий кризис, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt. По мнению Вагенкнехт, текущее состояние Германии вызвано... ПРАЙМ, 09.01.2024
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Германия в настоящее время переживает глубокий кризис, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt.
По мнению Вагенкнехт, текущее состояние Германии вызвано ошибками ее лидеров, а сами немцы чувствуют себя "обманутыми и брошенными".
"Многие граждане, как мы видим на примере протестов фермеров, испытывают обоснованное чувство того, что их не воспринимают всерьез. Они чувствуют себя обманутыми и оскорбленными", — заявила она.
Вагенкнехт добавила, что демократия не может работать на обиде населения, поэтому ее партия стремится внести изменения в существующую систему и коренным образом сменить политический курс Германии.
Ранее 8 января политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках Украине и антироссийские санкции, зарегистрировала собственную партию "Союз Сары Вагенкнехт".