МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Германия в настоящее время переживает глубокий кризис, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt. Большинство жителей Германии поддерживают протест фермеров, пишут СМИ

По мнению Вагенкнехт, текущее состояние Германии вызвано ошибками ее лидеров, а сами немцы чувствуют себя "обманутыми и брошенными".

"Многие граждане, как мы видим на примере протестов фермеров, испытывают обоснованное чувство того, что их не воспринимают всерьез. Они чувствуют себя обманутыми и оскорбленными", — заявила она.

Вагенкнехт добавила, что демократия не может работать на обиде населения, поэтому ее партия стремится внести изменения в существующую систему и коренным образом сменить политический курс Германии.

Ранее 8 января политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках Украине и антироссийские санкции, зарегистрировала собственную партию "Союз Сары Вагенкнехт".