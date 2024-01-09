МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ограничил срок оказания помощи Украине 2026 годом. Эксперт объяснил, кто получит выгоду от свободной торговли ЕС с Украиной

"Мы готовы поддерживать Украину в 2024, 2025, 2026 годах. Мы готовы оказывать им эту поддержку, потому что это безусловно вызов для нашего поколения", — сказал он.

При этом глава МИД добавил, что "Путину (президенту России Владимиру — прим. ред.) не удастся переждать".

В МИД страны отказались приводить детали по поводу количества снарядов, предназначенных для передачи Украине.

Кэмерон уверен, что США одобрят новую пакет помощи Украине, и отметил, что Британия вскоре объявит о объеме помощи Украине.

В Кремле ране заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и имеет негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.