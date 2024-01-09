МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США и бывший лидер страны Дональд Трамп предрек крах американской экономики, пишет издание The Hill. FT предсказала провал Трампа на выборах и банкротство соцсети Х Маска

"У нас такая хрупкая экономика, и единственная причина, по которой она работает, заключается в том, что она еще держится на последнем издыхании благодаря нашим действиям. Когда произойдет крах, я надеюсь, что это случится в ближайшие 12 месяцев, потому что я не хочу быть Гербертом Гувером", — заявил он.

Он объяснил, что не хотел бы быть похожим на Гувера, который в ходе своего президентского срока стал свидетелем начинающейся Великой депрессии.

Однако, как отмечает издание, крах экономики США кажется все более маловероятным: страна завершила 2023 год с высокими показателями, сохранился рост числа рабочих мест.

В штабе кампании Байдена-Харрис, комментируя высказывание Трампа, заявили, что ему следует просто сказать, что "ему наплевать на людей, потому что это именно то, что он имеет в виду, говоря о надеждах на крах экономики".

Герберт Гувер — 31-й президент США, во время президентского срок которого началась Великая депрессия.