МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ближайшие пять лет рискуют стать самыми слабыми в экономике за 30 лет, сообщает газета The Washington Post. Названа главная угроза мировой экономике в 2024 году

По словам главного экономиста Всемирного банка Индермит Джилл, глобальная экономика значительно опустилась, пока интересы государств сосредотачивались на инфляционном и финансовом кризисах.

Замедление мировой экономики, как пишет издание, приведет к тому, что лидеры 193 стран потерпят неудачу в достижении целей устойчивого развития, согласованных в рамках ООН в 2015 году, в том числе борьбы с бедности. Заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе подчеркнул, что что картина "не очень радостная": жители четверти развивающихся стран стали беднее, чем в допандемийный период.

При этом ВБ отметил прогресс в борьбе с инфляцией и восстановлением цепочек поставок. Однако цены продолжат расти, добавляет WP.

"Я полагаю, открывать шампанское еще рано", — заключил Косе.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, согласно которому мировой ВВП ждет самый слабый за 30 лет рост в первой половине 2020-х годов. Отмечается, что показатель в текущем году поднимется на 2,4 процента. При этом в 2025 году ВВП будет расти на 2,7 процента, что ниже предыдущей оценки на 0,3 процентного пункта. Как заключали в ВБ, мировая экономика к концу года установит антирекорд.