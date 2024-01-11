МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что уплата Приднестровьем таможенных пошлин Молдавии приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год и росту инфляции. Молдавия продлит срок возврата НДС некоторым сельхозпроизводителям

Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.

"По предварительным расчетам, уплата нашими экономическими агентами дополнительных таможенных пошлин в Молдове приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год. Это повлечет за собой инфляционные процессы в виде роста цен на большинство товаров и, как следствие, снижение покупательной способности жителей Приднестровья и их общего благосостояния", — сказал Красносельский.

По его словам, что избранный Кишиневом путь давления и блокад в отношении Приднестровья – тупиковый, прессинг никогда не способствовал нормализации отношений и укреплению региональной стабильности.

"Напомню, что наряду с двойной оплатой пошлин в форме средневековой дани соседней так называемой проевропейской Молдове сохраняются и другие ограничительные меры для нашей экономики, которые в совокупности наносят ущерб социально-экономическому положению каждого жителя Приднестровья", — отметил Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.