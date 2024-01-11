ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд поддерживает расширение БРИКС в части проводимой членами объединения работы по поиску путей интеграции в торговле, чтобы больше людей могли получить преимущество из выгод глобальной интеграции, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Власти Аргентины и МВФ обсудят пересмотр соглашения по долгу

"Мы поддерживаем совместную работу государств по поиску путей интеграции в торговле, чтобы больше людей могли получить преимущество из выгод глобальной интеграции", — сообщила Козак на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости об оценке фондом расширения БРИКС в 2024 году.

Козак добавила, что МВФ поддерживает расширение БРИКС "в той степени, в которой различные группы стран обеспечивают большую интеграцию и более глобальное сотрудничество".

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — число участников объединения достигло 10.