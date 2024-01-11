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https://1prime.ru/world/20240111/842775457.html
В Международном валютном фонде заявили о поддержке расширения БРИКС
Мировая экономика
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Международный валютный фонд поддерживает расширение БРИКС в части проводимой членами объединения работы по поиску путей интеграции в торговле, чтобы больше людей могли получить... ПРАЙМ, 11.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, сша, брикс, экономическая интеграция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд поддерживает расширение БРИКС в части проводимой членами объединения работы по поиску путей интеграции в торговле, чтобы больше людей могли получить преимущество из выгод глобальной интеграции, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Мы поддерживаем совместную работу государств по поиску путей интеграции в торговле, чтобы больше людей могли получить преимущество из выгод глобальной интеграции", — сообщила Козак на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости об оценке фондом расширения БРИКС в 2024 году.
Козак добавила, что МВФ поддерживает расширение БРИКС "в той степени, в которой различные группы стран обеспечивают большую интеграцию и более глобальное сотрудничество".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — число участников объединения достигло 10.