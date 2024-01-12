МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Эксперты предсказывают потерю Тайванем его уникального положения в глобальной экономике – такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "Трещина в "кремниевом щите": что ждет экономику Тайваня в 2024", с которым ознакомилось РИА Новости. СМИ раскрыли, сколько мировая экономика заплатит за Тайвань

"В будущем Тайвань может потерять свое исключительное положение из-за переноса технологичного производства и накопившихся экономических проблем", – говорится в документе.

Сейчас Тайвань является мировым центром производства полупроводников, и его экономика сильно зависит от их экспорта. В 2022 году экспорт интегральных схем из Тайваня составил 184 миллиарда долларов – это почти четверть ВВП острова. При этом неотъемлемой частью сложных глобальных цепочек поставок, необходимых для производства чипов, является Китай.

"Два основных экономических риска, с которыми столкнется Тайбэй в ближайшие годы, — это реальность того, что его наиболее важные цепочки поставок проходят через Китай, и что перекрестная торговля остается основным двигателем экономического роста Тайваня", – говорится в документе.

Авторы указывают на два крупных события, которые могут изменить экономические отношения материкового Китая и Тайваня: запуск Chip 4 — альянса Японии, Южной Кореи и Тайваня под руководством США, целью которого является замедление темпов технологического прогресса Китая, и выборы в Тайване в январе 2024 года.

Активное участие Тайваня в альянсе, по мнению экспертов, может побудить Китай к дальнейшему развитию собственных чипов, что может привести к усилению конкуренции на рынке полупроводников. "Президентские выборы остаются главным фактором неопределенности. Победа кандидатов от оппозиционных партий Гоминьдан и Тайваньской национальной партии может привести к расширению взаимодействия с Пекином, а также к потенциальному замедлению прогресса в реализации альянса Chip 4", – говорится в документе.

Однако существуют и другие риски для экономики Тайваня. Это снижение спроса вследствие замедления глобальной экономики, ускорение инфляции, рост процентных ставок, а также изменение климата и энергетический переход. Демография также становится значимой проблемой для Тайваня: в последние годы там уже наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, а численность трудоспособного населения стремительно сокращается.