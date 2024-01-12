МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Аргентине в 2023 году показал худший результат за более чем 30 лет — в декабре инфляция составила 25,5%, а по итогам 12 месяцев — 211,4%, сообщил Национальный институт статистики и опросов Indec. В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности"

"Потребительские цены (IPC) выросли на 25,5% в декабре 2023 года по отношению к ноябрю и на 211,4% в годовом исчислении", — говорится в сообщении института в соцсети Х.

Декабрьские результаты по инфляции отражают новые жесткие меры, принятые правительством для борьбы с кризисом. Аналитики ожидали, что она превысит 30%, а президент страны заявлял, что 25% будут большим успехом.

Наиболее заметным стало декабрьское повышение цен в категориях "различных товаров и услуг" (32,7%), здравоохранения (32,6%), транспорта (31,7%), бытовой техники и товаров для дома (30,7%), а также продуктов питания и безалкогольных напитков (29,7%). На 15% подорожала связь, на 13,8% — коммунальные услуги, на 6,2% — образовательные.

В последний раз рост цен в таком масштабе наблюдался в Аргентине в 1991 году после периода гиперинфляции 1989-1990 годов. Сейчас на рост цен наложилась проведенная национальным правительством девальвация национальной валюты более чем вдвое.