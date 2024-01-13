МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В случае победы проамериканского кандидата на выборах главы администрации Тайваня Пекин может усилить экономическое давление на Тайбэй, экономика которого по-прежнему сильно зависит от материкового Китая, заявила РИА Новости научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. На Тайване стартовал день президентских и парламентских выборов

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань — парламент острова — проходят 13 января. В гонке за кресло главы администрации участвуют представители трех политических партий: правящей проамериканской Демократической прогрессивной партии (ДПП), Тайваньской народной партии и партии Гоминьдан. Последние опросы показывали небольшое преимущество кандидата от ДПП Лай Циндэ. Это вызывает беспокойство Пекина, а некоторые китайские аналитики прямо заявляют, что, если ДПП останется у власти, вероятность конфликта между Тайванем и материковым Китаем возрастет.

СТАВКА НА ЭКСПОРТ

В отличие от экономик США и ЕС, которые испытали во время пандемии серьезный спад, экономика Тайваня показала неплохие результаты: в 2020 году темпы роста ВВП составили около 3%, в 2021 году — 6,5%. Лишь в 2022 году экономика острова вошла в рецессию, рост замедлился до 2,4% по итогам года, а затем упал до минус 2,9% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года. Однако по итогам 2023 года ожидается, что экономический рост Тайваня составит 1,2‑1,4%, а в 2024 году превысит 3%, говорится в опубликованном в пятницу докладе "Росконгресса" "Трещина в "кремниевом щите": что ждет экономику Тайваня в 2024".

"Восстановление потребительского спроса на электронику, растущий спрос на электромобили и возобновляемые источники энергии продолжают оставаться основными факторами, поддерживающими экономику. Кроме того, искусственный интеллект может поддержать рост экспорта Тайваня в 2024 году", — отмечают авторы доклада.

"Тайвань – экспортно-ориентированная экономика, более 60% ВВП остров получает за счет своего экспорта", — заявила в беседе с РИА Новости Волошина. "Главные статьи экспорта – электроника и микрочипы, персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны. Это способствовало активизации экспорта и позволило Тайваню удачно пройти пандемийные годы", — сказала она.

КОШКИ ВМЕСТО ДЕТЕЙ

Несмотря на неплохие показатели, перед экономикой Тайваня стоят серьезные проблемы, справиться с которыми правящая ДПП пока не в состоянии. По словам Волошиной, ДПП находится у власти уже восемь лет, и но так и не решила целый ряд структурных проблем. Например, когда на Тайване выбирали "слово года", первое место заняло слово "нехватка": электроэнергии, воды, рабочей силы, отметила эксперт.

"Тайвань крайне ограничен в ресурсах и полностью зависим от поставок энергоресурсов, продовольствия, сельхозпродуктов, сырья для промышленности", — отметила Волошина. "Тайвань способен обеспечить себя продовольствием на 31%, а энергоресурсами – всего на 2%. Скачки цен на мировом рынке продовольствия негативно сказались на ценах внутри Тайваня и вызвали рост инфляции. Заработные платы на Тайване и так одни из самых низких в мире среди развитых экономик, а инфляция съела те надбавки, которые тайваньцам удалось получить в последние годы. Для обычных жителей, особенно для молодежи, невозможно приобрести жилье. Человеку со средней зарплатой, чтобы купить жилье в Тайбэе, нужно 16 лет ее копить и ни на что не тратить. Это та ситуация, в которой тайваньский избиратель подошел к выборам. По данным опросов за последний год, более половины населения острова не поддерживает экономическую политику правящей ДПП", — сказала она.

Демография — еще одна серьезная проблема. В последние годы смертность на Тайване превышает уровень рождаемости, а высокие цены на жилье и стагнирующие зарплаты приводят к тому, что молодежь охотнее заводит домашних животных, чем детей.

"Если посмотреть на число зарегистрированных кошек и собак на Тайване, то их число больше, чем количество детей младше 10 лет", — отмечает Волошина. "Согласно прогнозам, к 2060 году тайваньское общество вступит в "эру сверхстарости", когда более 40% населения будет старше 65 лет. Это огромная нагрузка на социальную сферу, ожидается недостаток рабочей силы, а к 2065 году население сократится более чем на 6 миллионов человек. Сейчас численность населения Тайваня составляет 23 млн человек", — сказала она.

БЛОКАДА ОПАСНЕЕ РАКЕТ

Внутренние экономические проблемы и значительные торговые связи с материковым Китаем лишают власти Тайваня важного козыря в борьбе за гипотетическую независимость.

"Китай был ведущим торговым партнером Тайваня с 2005 года, когда на долю КНР приходилось 17% его торговых потоков. В прошлом году на Китай пришлось 25% экспорта Тайваня и 20% его импорта", — говорится в докладе "Росконгресса".

"Два основных экономических риска, с которыми столкнется Тайбэй в ближайшие годы, — это реальность того, что его наиболее важные цепочки поставок проходят через Китай и что перекрестная торговля остается основным двигателем экономического роста Тайваня", — делают вывод авторы документа.

В преддверии тайваньских выборов минкоммерции КНР сообщило, что власти Китая изучают меры по прекращению действия льготных тарифов "Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве" на товары с Тайваня, в частности продукцию сельского хозяйства и рыболовства, машинное оборудование и автозапчасти, текстиль и так далее. Кроме того, Китай с 1 января отменил льготы на ввоз с Тайваня 12 видов товаров, в том числе пропилен и параксилол. Как пояснили в Пекине, эти меры связаны с тем, что Тайбэй не принимает никаких шагов для отмены торговых ограничений в отношении поставщиков с материка, однако администрация острова расценила этот шаг как попытку оказать политическое давление на избирателей.

"В Пекине считают, что ДПП — партия сепаратистов, и усиливают меры экономического давления", — уверена Волошина. "В случае блокады со стороны Китая экономика Тайваня просто не сможет функционировать", — заключила она.

"На мой взгляд, маловероятно, что Пекин в краткосрочной перспективе пойдет на сценарий вторжения или блокады. Однако в последние годы Пекину этот сценарий активно навязывают США, поэтому нельзя исключать возможность инцидентов и провокаций", — заключила эксперт.