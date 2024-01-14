МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. По мнению польского экономического публициста Петра Вуйчика, в польско-украинских отношениях наступил "конец карнавала", и сегодня говорить о союзе Варшавы и Киева уже не приходится. Об этом Вуйчик написал в статье для издания Krytyka Polityczna. Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

Как отмечается в публикации, многие объясняли прошлогоднее охлаждение между Варшавой и Киевом политическими мотивами. Ведь в прошлом году, когда пошатнулось положение польской правящей партии "Право и справедливость", власти начали "вслепую" наносить удары и внутри Польши, и за ее пределами. Украина тогда сделала ставку на смену власти в стране-соседе, откуда и возникла напряженность.

Но когда власть на Висле действительно сменилась, и ожидалось, что поляки и украинцы "снова бросятся в объятия друг друга", вдруг выяснилось, что "новый-старый" премьер-министр Польши Дональд Туск не намерен прекращать транспортную блокаду пропускного пункта на границе, что "вызвало беспокойство Еврокомиссии", подчеркивается в статье.

Тогда-то, как считает Вуйчик, Киев и затаил большую обиду на Варшаву.

"Выходит, что разногласия и напряженность между Польшей и Украиной следуют не из политики, а в первую очередь из реальных интересов социальных и профессиональных групп", — делается вывод в публикации.

А далее прогнозируется, что отношения между двумя странами в дальнейшем будут только ухудшаться, поскольку чем ближе Украина становится к Евросоюзу, тем, на взгляд Вуйчика, больше будет возникать потенциально конфликтных источников.

"Невзирая на то, что это членство (Украины в ЕС — прим. ред.) крайне ключевое с точки зрения Польши в целом, парадоксальным образом, но именно с этой страной у нас сильнее всего будут расходится интересы, когда она уже окажется в этой объединенной Европе", — подчеркивается в статье.

Аргументируя этот тезис, публицист предполагает, что Украина, став самым бедным членом Евросоюза, будет перетягивать на себя огромные средства из бюджета ЕС в ущерб той же Польше и другим реципиентам европейской казны.

"Здесь нет никакого заговора, это чистая математика", — констатирует Вуйчик, отмечая, что Польше придется смириться с "утратой" значительной части из фондов Евросоюза.

Также упоминаются и украинские сельхозтовары, которые, как предполагается, составят огромную конкуренцию польским производителям. То же самое говорится и в отношении транспорта и логистики, а со временем, по прогнозу Вуйчика, Украина начнет соперничать с Польшей и другими государствами региона и за иностранные инвестиции.

Подытоживая, Вуйчик пишет: "Следовательно, напряженность в отношениях с Киевом будет возникать постоянно, но она вовсе не обязательно должна заканчиваться постоянными скандалами. От политиков будет зависеть, станут ли они служить интересам польских социальных групп так крикливо и скандально, как предыдущее правительство, или скорее культурным, уважительным и предметным путем. К счастью, опытные либералы, похоже, гораздо лучше подготовлены к формированию сложных отношений с Украиной, нежели эмоциональные правые".