МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россия может получить выгоду от природного явления Эль-Ниньо, поскольку его последствия для страны будут не так заметны, как для государств Тихоокеанского побережья, кроме того, заработать смогут игроки фондового рынка, если учтут, что владельцы компаний должны начать массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Россия отвергла обвинения Германии в причастности к протестам фермеров

"Число неблагоприятных и опасных явлений погоды вырастет. Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх", — сказал Мухаметов.

По его словам, Эль-Ниньо вызовет засухи в Австралии, одной из крупнейший стран-экспортеров зерна, урожаи риса и пшеницы сократятся в Азии. Неблагоприятные природные явления могут вызвать рост мировых цен на продовольствие.

"Россия находится дальше других от Эль-Ниньо, поэтому пострадает от его последствий меньше. Если грамотно использовать мировой рост цен на сельхозпродукцию и не допустить роста цен внутри страны, появится возможность даже "подзаработать" на Эль-Ниньо", — добавил эксперт.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на специалистов заявило, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю из-за феномена Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Климатолог Алексей Кокорин заявил РИА Новости, что феномен Эль-Ниньо в России будет идти "своим чередом" и приведет скорее не к рекордам температуры, а к резким изменениям погоды.