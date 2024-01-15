МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие мировые корпорации и богатейшие люди планеты удвоили свои состояния с 2020 года, тогда как пять миллиардов человек по всему миру стали значительно беднее, сообщила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в преддверии начинающейся в понедельник в Швейцарии встречи Всемирного экономического форума. Мировому ВВП предрекли самый слабый за 30 лет рост

"Нынешняя неделя отмечена Всемирным экономическим форумом в Давосе (Швейцария) — ежегодным собранием, на которое политики, миллиардеры и лидеры бизнеса съезжаются, предположительно, "улучшать положение в мире". Однако эти крупные игроки в Давосе часто как раз те же самые люди, которые и ведут к неравенству, следуя своим собственным интересам, в не общественному благу", — подчеркивает Oxfam в сообщении на своем сайте.

"С 2020 года пять миллиардов человек стали беднее, когда как пять богатейших людей удвоили свои состояния со скоростью 14 миллионов долларов в час", — утверждает Oxfam.

По данным организации, миллиардеры стали богаче за три года на 3,3 триллиона долларов. Один процент населения планеты, который составляют богатейшие лица, владеет 43% всего мирового финансового состояния.

"Монополии играют огромную роль в формировании жизней обычных людей по всему миру, влияя на то, сколько нам платят, какую еду мы едим и можем себе позволить и к каким лекарствам у нас есть допуск", — отмечает Oxfam.

По прогнозам организации, через десять лет появится первый на планете "триллионер", а для того, чтобы победить бедность, потребуется 230 лет.