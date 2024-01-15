2024-01-15T13:06:57+03:00
2024-01-15T13:06:57+03:00
2024-01-15T13:06:57+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240115/842799317.html
В Польше раскрыли данные по инфляции за 2023 год
Мировая экономика
Новости
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Среднегодовой индекс потребительских цен в Польше вырос по итогам прошедшего года на 11,4%, замедлившись с 14,4% по итогам 2022 года, следует из сообщения Главного статистического... ПРАЙМ, 15.01.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, польша, экономика, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Среднегодовой индекс потребительских цен в Польше вырос по итогам прошедшего года на 11,4%, замедлившись с 14,4% по итогам 2022 года, следует из сообщения Главного статистического управления республики.
"Среднегодовой индекс цен на потребительские товары и услуги в целом в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 111,4 (рост цен на 11,4%)", — сказано в сообщении ведомства.
В 2022 году этот показатель составлял 14,4%, в 2021 году – 5,1%. Как ожидается, в 2024 году инфляция в Польше снизится вдвое – по меньшей мере до 6%.