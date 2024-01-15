ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Среднегодовой индекс потребительских цен в Польше вырос по итогам прошедшего года на 11,4%, замедлившись с 14,4% по итогам 2022 года, следует из сообщения Главного статистического управления республики. Инфляция в России на 9 января замедлилась до 7,44 процента

"Среднегодовой индекс цен на потребительские товары и услуги в целом в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 111,4 (рост цен на 11,4%)", — сказано в сообщении ведомства.

В 2022 году этот показатель составлял 14,4%, в 2021 году – 5,1%. Как ожидается, в 2024 году инфляция в Польше снизится вдвое – по меньшей мере до 6%.