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Индия поможет России выполнить задачи по председательству в БРИКС
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Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Нью-Дели поспособствует реализации целей российского председательства в БРИКС. Об... ПРАЙМ, 15.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, индия, брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Нью-Дели поспособствует реализации целей российского председательства в БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
"По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства", — сказано в сообщении.