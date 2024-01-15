МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Нью-Дели поспособствует реализации целей российского председательства в БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В России назвали преимущества вступления в БРИКС для Египта

Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

"По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства", — сказано в сообщении.