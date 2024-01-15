МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Пренадлежащее США торговое судно под флагом Маршалловых островов было атаковано ракетой у берегов Йемена, написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение британской компании Ambrey. Датская Maersk направила суда с американским грузом через Красное море

"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, заявляет, что балкер под флагом Маршалловых островов и принадлежащий США, по сообщениям, был поражен ракетой вблизи йеменского (города — ред.) Адена", — сообщает агентство.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 12 января призвал соблюдать резолюцию Совбеза ООН №2722 о прекращении нападений на корабли в Красном море. При этом он призвал стороны конфликта в Йемене избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.

Россия в пятницу на фоне ситуации в Йемене созвала соответствующее заседание Совбеза ООН. По словам постпреда страны Василия Небензи, США и их союзники злоупотребили резолюцией №2722. Дипломат в ходе заседания назвал удары по Йемену вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Позицию России поддержал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Байден, в свою очередь, сослался на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, назвав атаку на Йемен соразмерными и соответствующими международному праву. Он также заявил, что считает хуситов террористами.