БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Напряженная ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки в Европу из Азии на 60%, страховка подорожает на 20%, сообщили РИА Новости в администрации бельгийского порта Антверпен – второго по величине в ЕС, имеющего первостепенное экономическое значение для всей Европы. Датская Maersk направила суда с американским грузом через Красное море

"Тарифы растут. Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%", — сказал собеседник агентства.

По данным администрации порта, задержка доставки грузов в среднем составляет сейчас 7-10 дней. "Проходя через Кейптаун, контейнеры больше времени проводят в пути", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, бельгийский порт Антверпен — второй по грузоперевозкам в Европе — пока не столкнулся с серьезными проблемами из-за ситуации в Красном море, однако не исключает сбоев в работе терминалов порта в ближайшее время из-за задержек судов.

"На сегодняшний день серьезных последствий нет. Судоходные компании сообщают о задержках от 7 до 10 дней. Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за серьезного нарушения графика прибытия судов.

"Расписания вновь становятся менее надежными, что может привести к неэффективности работы терминалов", — отметили в администрации порта Антверпен.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам. По его словам, Красное море является глобальным маршрутом транспортировки товаров, на который приходится около 10% мирового морского судоходства и 20% мирового грузооборота потребительских товаров и контейнерных перевозок. Если учитывать торговлю для Европы, то эти цифры еще выше. В этой связи Боррель сообщил, что направил странам-членам ЕС предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.