ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Разобщенность между странами в условиях глобальных кризисов сделает мировую экономику еще более хрупкой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Мировому ВВП предрекли самый слабый за 30 лет рост

"Сегодня экономическая взаимосвязанность в мире очень велика, побочные эффекты макрополитики стран еще более заметны. Если в условиях глобальных кризисов все будут разобщаться, каждый будет вести свою борьбу, то глобальная экономика станет еще более хрупкой", — сказал Ли Цян.

По его мнению, всем странам в мире, особенно крупным экономикам, следует укреплять диалог и координацию в процессе формирования и реализации макроэкономической политики.

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проводится в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.