2024-01-16T14:41:27+03:00
2024-01-16T14:41:27+03:00
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Разобщенность между странами в условиях глобальных кризисов сделает мировую экономику еще более хрупкой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом... ПРАЙМ, 16.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Разобщенность между странами в условиях глобальных кризисов сделает мировую экономику еще более хрупкой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
"Сегодня экономическая взаимосвязанность в мире очень велика, побочные эффекты макрополитики стран еще более заметны. Если в условиях глобальных кризисов все будут разобщаться, каждый будет вести свою борьбу, то глобальная экономика станет еще более хрупкой", — сказал Ли Цян.
По его мнению, всем странам в мире, особенно крупным экономикам, следует укреплять диалог и координацию в процессе формирования и реализации макроэкономической политики.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проводится в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.