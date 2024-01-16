БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Ситуация в Красном море может нанести ущерб европейской экономике, но пока ее последствия для блока "ограничены", рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В ЕК предупредили о последствиях атак хуситов на судна в Красном море

"Мы видим риски в этой ситуации для европейской экономики. К примеру, мы уже видим нарушение судоходных маршрутов в связи с ситуацией в Красном море. Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию. В настоящее время мы считаем эти последствия сдержанными, но риски для европейской экономики мы продолжаем наблюдать", — сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета по вопросам экономики и финансов ЕС.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена.

Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.

В ответ на американо-британскую атаку хуситы 12 января, по словам представителя компании Dryad Global, специализирующейся на безопасности судоходства, предприняли попытку нанести удар "в 90 милях к востоку от Адена". На этом фоне компания рекомендовала приостановить морские перевозки в районе Красного моря как минимум на 72 часа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 12 января призвал соблюдать резолюцию Совбеза ООН №2722 о прекращении нападений на корабли в Красном море. При этом он призвал стороны конфликта в Йемене избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.