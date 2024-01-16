ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Нарушение цепочек поставок принесет в жертву эффективность развития и создаст экономические риски, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Раскрыто, какую роль Китай сыграет в конфликте в Красном море

"Всем известно, что стабильность производственных цепочек и цепочек поставок является сосудистой системой экономического развития. Любое вмешательство и разрушение могут нарушить это кровообращение, что принесет в жертву эффективность развития, а также породит экономические риски и социальные проблемы", — сказал Ли Цян.

Он также отметил, что как показывает статистика, c 2020 по 2023 год число новых дискриминационных торговых и связанных с ними инвестиционных мер в мире увеличивалось в среднем более чем на 5400 в год.

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.