2024-01-16T15:24:19+03:00
2024-01-16T15:24:19+03:00
2024-01-16T15:24:19+03:00
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Премьер Китая назвал последствия нарушения цепочек поставок
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Нарушение цепочек поставок принесет в жертву эффективность развития и создаст экономические риски, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, китай, экономика, вэф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Нарушение цепочек поставок принесет в жертву эффективность развития и создаст экономические риски, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
"Всем известно, что стабильность производственных цепочек и цепочек поставок является сосудистой системой экономического развития. Любое вмешательство и разрушение могут нарушить это кровообращение, что принесет в жертву эффективность развития, а также породит экономические риски и социальные проблемы", — сказал Ли Цян.
Он также отметил, что как показывает статистика, c 2020 по 2023 год число новых дискриминационных торговых и связанных с ними инвестиционных мер в мире увеличивалось в среднем более чем на 5400 в год.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.