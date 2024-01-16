2024-01-16T15:25:49+03:00
2024-01-16T15:25:49+03:00
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Китайский премьер обещал придать импульс развитию мировой экономики
Мировая экономика
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Китай продолжит придавать мощный импульс развитию мировой экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. "Экономика... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, китай, мир, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Китай продолжит придавать мощный импульс развитию мировой экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
"Экономика Китая неуклонно развивается и продолжит придавать мощный импульс развитию мировой экономики", — сказал Ли Цян.
По его словам, на протяжении многих лет вклад Китая в мировой экономический рост составлял около 30%.
"За прошедший 2023 год экономика Китая в целом продвинулась к лучшему. Ожидается, что темпы роста нашего ВВП составят около 5,2%, что выше установленного нами целевого показателя примерно в 5%", — отметил премьер.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.