ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Китай продолжит придавать мощный импульс развитию мировой экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В Китае назвали последствия напряженности между странами

"Экономика Китая неуклонно развивается и продолжит придавать мощный импульс развитию мировой экономики", — сказал Ли Цян.

По его словам, на протяжении многих лет вклад Китая в мировой экономический рост составлял около 30%.

"За прошедший 2023 год экономика Китая в целом продвинулась к лучшему. Ожидается, что темпы роста нашего ВВП составят около 5,2%, что выше установленного нами целевого показателя примерно в 5%", — отметил премьер.

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.